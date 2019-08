Tesoro fa pieno in asta 7,25 mld, Btp decennale sotto l'1%

di lal

Milano, 29 ago. (LaPresse) - Il Tesoro ha fatto il pieno in un'asta a medio-lungo termine di 7,25 miliardi di euro, con il Btp decennale che ha visto scendere il rendimento sotto l'1%. Il titolo con scadenza aprile 2030 è stato infatti assegnato per 4 miliardi di uro con un rendimento dello 0,96%, in flessione di 60 punti base rispetto al collocamento di fine luglio. La domanda è stata di 1,32 volte l'offerta.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata