Tesoro fa pieno in asta 6,75 mld Btp, ma tassi salgono

di lal

Milano, 14 mag. (LaPresse) - Il Tesoro ha fatto il pieno in un'asta di 6,75 miliardi di euro in Btp a medio-lungo termine, registrando tuttavia tassi in aumento. Per i 2,75 miliardi di euro in Btp 3 anni offerti, il rendimento è stato dell'1,24%, in crescita di 16 punti base sul collocamento di un mese fa, e una domanda di 1,58 volte l'offerta. Per i 2,5 miliardi in Btp 7 anni venduti, il tasso è stato pari al 2,23%, in incremento di 17 punti base, mentre la domanda si è fermata a 1,4 volte l'offerta. Infine via XX Settembre ha collocato 1,5 miliardi in Btp 30 anni con un rendimento del 3,65% e una domanda di 1,34 volte l'offerta.

