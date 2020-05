Tesoro fa il pieno in asta 7 mld Bot a 1 anno: tasso scende allo 0,248%

di fct

Milano, 12 mag. (LaPresse) - Il Tesoro ha venduto tutti i 7 miliardi di euro di Bot a 1 anno (scadenza maggio 2021) offerti nell'asta odierna, pagando un tasso dello 0,248%, in riduzione dallo 0,534% della precedente asta di aprile. La domanda è stata di 1,71 volte l'offerta a quasi 12 miliardi, dall'1,57 di un mese fa. Via XX Settembre ha inoltre fatto il pieno collocando Bot a 1 anno (scadenza ottobre 2020) per un importo di 3,5 miliardi, pagando un tasso dello 0,024% con un rapporto di copertura dell'1,91.

