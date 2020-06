Tesoro, domanda record nuovo Btp a 10 anni a 108 mld euro

Milano, 4 giu. (LaPresse) - All'emissione del nuovo Btp a 10 anni, con scadenza 1 dicembre 2030 e cedola annua dell'1,65%, hanno partecipato circa 490 investitori per una domanda complessiva pari a circa 108 miliardi di euro, che rappresenta un record assoluto di domanda per un unico titolo emesso tramite sindacato. Lo comunica il Mef in una nota.

