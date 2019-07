Tesoro, assegnati Btp per 6 miliardi: rendimenti in calo

di vsc

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Il Tesoro ha assegnati 2,75 miliardi di euro di Btp 5 anni con rendimento in calo di 54 punti base allo 0,80% e rapporto di copertura 1,37, oltre a 3,25 miliardi di euro di Btp 10 anni con rendimento in calo di 53 punti base a 1,56% con rapporto di copertura 1,30. Lo rende noto la Banca d'Italia. Sono stati inoltre assegnati Ccteu 6 e 7 anni rispettivamente per 741.775.000 e 508.225.000 euro.

