Tesla, lancia aumento di capitale da 5 miliardi di dollari

Milano, 1 set. (LaPresse) - Ennesimo aumento di capitale per la Tesla. Il costruttore californiano ha in programma di collocare azioni per un valore massimo di 5 miliardi di dollari (circa 4,2 miliardi di euro).

La ricapitalizzazione sarà effettuata attraverso una particolare modalità: la Tesla ha, infatti, siglato un accordo di collocamento con un pool di banche in base al quale gli intermediari finanziari offriranno le azioni di volta in volta in funzione dell'andamento della domanda degli investitori.

