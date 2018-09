Tesla, Elon Musk lascia la presidenza, multa da 40 milioni di dollari

Nell'ambito di un accordo per il patteggiamento per l'azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec

Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla e dovrà pagare una multa da 20 milioni di dollari. Altri 20 li pagherà il colosso delle auto elettriche, per un totale di 40 milioni, nell'ambito di un accordo per il patteggiamento per l'azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec​​​​​.

Musk, secondo quanto prevede l'intesa, può rimanere Ceo di Tesla, ma dovrà rinunciare alla presidenza per un periodo non inferiore a tre anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata