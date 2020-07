Terna regge urto Covid: in I semestre utile +3% a 377,5 mln, ricavi +7,8%

di fct

Milano, 29 lug. (LaPresse) - Terna chiude il primo semestre con un utile netto in aumento del 3% a 377,5 milioni di euro, contro i 366,6 milioni registrati nel corrispondente periodo dello scorso anno. E' quanto si legge nella nota che comunica i risultati del gruppo, che vedono i ricavi in crescita del 7,8% a 1,183 miliardi, rispetto agli 1,097 miliardi dei primi sei mesi del 2019. L'Ebitda si attesta a 876 milioni. "Nel corso del semestre Terna ha fatto registrare un miglioramento di tutti gli indicatori nonostante l'emergenza Covid-19", sottolinea il gruppo. "In particolare - aggiunge -, nonostante il periodo di lockdown, a partire dalla fase 2 dell'emergenza sanitaria il Gruppo ha fortemente accelerato le attività realizzative, con particolare impulso nei mesi di giugno e luglio".

