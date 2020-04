Terna, lista Cdp: Stefano Donnarumma ceo e Valentina Bosetti presidente

di fct

Milano, 23 apr. (LaPresse) - Cassa depositi e prestiti, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna, all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il 18 maggio 2020, ha designato le seguenti liste di candidati: Valentina Bosetti (presidente), Stefano Antonio Donnarumma (amministratore delegato), Alessandra Faella, Yunpeng He, Valentina Canalini, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Antonella Baldino e Fabio Corsico.

