Terna, cda nomina Donnarumma a.d. e direttore generale

di fct

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Terna, riunitosi al termine dell'assemblea dei soci, ha nominato all'unanimità amministratore delegato e direttore generale della società Stefano Antonio Donnarumma, dimessosi in data odierna dalla carica di consigliere di amministrazione e amministratore delegato di Acea. Lo riferisce una nota, spiegando che il cda ha inoltre approvato l'assetto dei poteri, attribuendo alla presidente Valentina Bosetti il compito istituzionale di rappresentare la società, guidare e dirigere i lavori del consiglio, in coordinamento con l'amministratore delegato. All'amministratore delegato sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti dal consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

(Segue)

