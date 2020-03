Teesoro fa il pieno in asta 7 mld Btp: tassi in deciso rialzo

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - Il Tesoro ha venduto tutti i 7 miliardi di Btp a medio e lungo termine offerti nell'asta odierna, con i tassi in forte rialzo ad eccezione del Btp a 20 anni. Via XX Settembre paga un tasso di -0,74% per il Btp a 3 anni, dal -0,10% della precedente asta del 13 febbraio e di 0,92% per il Btp a 7 anni rispetto allo 0,94% dell'asta precedente. Il rendimento dei titoli in scadenza a 10 anni passa dall'1% all'1,29%. Solo il tasso dei Btp a 20 anni registra un calo, passando dal 2,14% (ai massimi dallo scorso giugno) all'1,97%.

