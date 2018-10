Tav, Tria: Prematuro quantificare effetti stop

di abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "La sospensione della pubblicazione delle gare, in attesa dell'analisi costo benefici, è avvenuta tra scambi d di lettere tra i ministeri di Italia e Francia. Come MEF non disponiamo di elementi informativi sulla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso. Pertanto per il rischio di perdita dei finanziamenti comunitari o degli impatti a livello macro è prematuro fare quantificazioni e valutazioni su elementi che sono oggetto del'analisi costi benefici in corso". Così il ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, rispondendo al question time sull'impatto sulle stime di crescita derivanti dalla perdita dei finanziamenti comunitari e dal mancato avvio di bandi di gara relativi alla Tav Torino-Lione.

