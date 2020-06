Tav, Telt: Affidati appalti per oltre 250 mln in Italia e Francia

Milano, 11 giu. (LaPresse) - È superiore a 250 milioni di euro il valore degli appalti assegnati nell'ultimo mese da Telt in Italia e Francia per opere e attività legate alla realizzazione della sezione transfrontaliera della Tav Torino-Lione. Anche durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19 - si legge in una nota di Telt - il promotore pubblico ha infatti continuato a operare per la gestione delle procedure di gara. Le assegnazioni riguardano oltre 20 imprese internazionali di vari settori, dall'ingegneria alle costruzioni, che compongono i raggruppamenti che ora inizieranno le attività.

Sul versante italiano sono stati affidati 5 appalti per operazioni legate alla realizzazione della nuova infrastruttura per un totale di circa 40 milioni dieuro: monitoraggi ambientali, sicurezza sul lavoro, gestione dei materiali di scavo e protezione e mantenimento dei cantieri. Sul versante francese il Consiglio di amministrazione, invece, del promotore pubblico ha autorizzato la firma del contratto di oltre 200 milioni di euro per i lavori dei pozzi di ventilazione in Maurienne: 4 tunnel verticali paralleli scavati nell'area del Comune di Avrieux.

Parallelamente - fa sapere sempre Telt - proseguono le attività nei sei cantieri dell'opera e sono in corso le gare per i lavori del tunnel di base per circa 3 miliardi di euro. Per quanto riguarda il versante italiano, è in corso il bando da 1 miliardo per lo scavo dei 12,5 km dal confine a Susa la cui attribuzione è prevista nel 2021. Per i 3 lotti francesi relativi alla costruzione di 45 km di tunnel tra Saint-Jean-de-Maurienne e il confine italiano (valore di 2,3 miliardi) le aziende stanno consegnando le offerte. L'assegnazione è prevista per fine anno.

