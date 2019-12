Tav, Confindustria visita cantieri lato francese. Ravanelli: Avanti con lavori

Sono 4 cantieri aperti al momento, per un totale di circa un migliaio di addetti e 7 le frese che lavoreranno in simultanea

Il Gruppo Tecnico Logistica, Trasporti ed Economia del Mare di Confindustria presieduto da Guido Ottolenghi ha effettuato oggi un sopralluogo ai cantieri della Torino-Lione a La Praz e Saint Martin la Porte, accompagnati dal presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli. Ottolenghi, delegato di Confindustria alla Logistica e ai Trasporti, insieme ai componenti del suo gruppo, esponenti di vertice delle associazioni aderenti a Confindustria e Fabio Ravanelli, hanno visitato i cantieri francesi del tunnel di base del Moncenisio, dove proseguono a ritmo serrato i lavori per la grande opera transfrontaliera. Obiettivo della visita era toccare con mano un progetto ingegneristico di ultima generazione che fa parte del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 corridoi della rete di trasporto ferroviario TEN-T. L’infrastruttura è finanziata dall’Unione Europea al 50%: ad oggi sono stati scavati 30 km di gallerie, di cui quasi 10 km di tunnel in cui passeranno i treni; sono già stati appaltati il 21% delle opere previste e avviate le procedure dell’affidamento lavori per tutto il tunnel di base e non ci sono più passaggi autorizzativi che possono mettere in discussione l’opera.

Sono 4 cantieri aperti al momento, per un totale di circa un migliaio di addetti e 7 le frese che lavoreranno in simultanea. Vicino al cantiere italiano della Maddalena, è prevista inoltre la nascita della fabbrica dei conci sul modello di quella di Saint Martin la Porte, grazie al recupero di un’ampia area ex-industriale destinata alla valorizzazione dei materiali di scavo. La fabbrica, con uffici, aree di stoccaggio e depurazione delle acque, avrà lo scopo di produrre i conci di rivestimento del tunnel di base e impiegherà fino a 100 persone.

Il Presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, ha richiamato con orgoglio "il contributo degli imprenditori piemontesi e italiani e di Confindustria, per aver sostenuto attivamente le infrastrutture tutte e la Torino-Lione in particolare nelle manifestazioni dello scorso inverno, che hanno mobilitato decine di migliaia di imprenditori e cittadini insieme. Oggi è arrivato il momento di procedere con i lavori e accelerare il processo di destinazione dei fondi per le opere di accompagnamento e condividere con il territorio un progetto complessivo di interventi. Invito il Governo a sostenere anche con la sua presenza l’avanzamento di un’opera così rilevante per l’Italia e per le nuove generazioni".

