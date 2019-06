Sud, Furlan: E' dimenticato da governo, serve cambio rotta

Roma, 22 giu. (LaPresse) - "Non ci fermeremo fino a quando non saremo ascoltati, lo avevamo promesso. L'Italia è una e una sola". Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan durante il comizio finale a Reggio Calabria. "Dopo le manifestazioni di febbraio, di Bologna e di maggio a Roma siamo qui perché il Sud fatica , ma ha voglia di riscatto. Non si può rinviare cambio di rotta sulle politiche del Mezzogiorno. Il Sud è completamente dimenticato anche nel dl crescita dopo Manovra e Def", ha aggiunto.

