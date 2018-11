Stress test, ecco le banche italiane che li hanno superati. Piazza Affari in rialzo e spread in calo

Intesa San Paolo per la quinta volta si conferma la migliore, Unicredit al secondo posto, segue Ubi Banca e Banco Bpm

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell'Eba per vagliare la solidità delle banche europee a fronte degli scenari peggiori. Intesa San Paolo è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore. Questo secondo alcune anticipazioni, i risultati ufficiali saranno annunciati nel pomeriggio.

Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto; nel 2016 era terza, grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall'ad Jean-Pierre Mustier. Terza Ubi Banca, con un risultato che, come per Banco Bpm, dovrebbe risentire di un'applicazione cervellotica di certe variabili macroeconomiche delle prove stressate. Quarta Banco Bpm, anch'essa oggetto di una discutibile decisione di Francoforte su come contabilizzare certe grandezze.

Prosegue, intanto, il rialzo di Piazza Affari. A metà giornata l'indice Ftse Mib avanza dell'1,68% a 19.507,08 punti. Titoli migliori sono Fiat Chrysler +5,57%, Moncler +5,36%, CNH Industrial +3,94%, Finecobank +3,9%. Ed è sceso sotto quota 290 lo spread tra il Btp e il Bund

