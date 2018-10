Standard&Poor's conferma il rating dell'Italia (BBB) ma l'outlook è negativo

Secondo l'agenzia di rating "ci sono rischi per la crescita dell'economia che derivano dal piano di bilancio". E per il 2019 il deficit sarà al 2,7%, non al 2,4. Salvini: "Film già visto, in Italia non saltano né banche né imprese"

L'agenzia di rating Standard&Poor's ha confermato il rating (BBB) attribuito all'Italia un anno fa (il 27 ottobre 2017) ma l'outlook passa da stabile a negativo. Siamo al penultimo gradino "accettabile". Al di sotto di BBB- si cade nel livello "spazzatura" e nessun fondo acquisterebbe più i titoli di Stato italiani.

Standard&Poor's ha rivisto l'outlook italiano a negativo a causa dei rischi per la crescita economica che derivano dal piano di bilancio. E' quanto si apprende dalla nota che accompagna il giudizio dell'agenzia di rating. "A nostro avviso, le impostazioni di politica fiscale ed economica del governo italiano stanno pesando sulle prospettive di crescita del paese, un driver critico per la traiettoria del rapporto debito pubblico/Pil", si legge nel documento. "L'outlook negativo riflette il rischio che la decisione del governo di aumentare ulteriormente i prestiti pubblici - oltre ad esacerbare la già debole posizione di bilancio dell'Italia - soffochi l'incipiente recupero del settore privato".

Per il 2019, l'agenzia prevede per l'Italia un deficit intorno al 2,7% del Pil, più alto quindi del 2,4% indicato dal governo: il rapporto tra debito e Pil non proseguirà quindi nel suo percorso verso il basso. Per S&P il Pil italiano crescerà dell'1,1% quest'anno e il prossimo, sostenuto dalla domanda interna. In precedenza l'agenzia di rating aveva previsto un +1,4% per lo stesso periodo di riferimento. Secondo quanto stimato dal governo nella nota di aggiornamento al Def, il Pil dovrebbe invece crescere dell'1,5% nel 2019.

Il mese scorso, Moody's ha dato al nostro Paese un Baa3 (con outlook stabile). Al di sotto c'è il baratro dell'area di "non investimento". Fino a questi livelli i grandi investitori possono continuare a investire perché, comunque, l'Italia è la settima potenza economica del mondo e, in qualche modo, se l'è sempre cavata. Al di sotto, però, scattano automatismi per cui si accendono spie rosse e i grandi fondi non possono più comprare il nostro debito.

Immediato il commento di Matteo Salvini: "È un film già visto. Le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano né banche né imprese".

