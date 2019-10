Spread, Visco: Condizioni accomodanti sono opportunità da non disperdere

di ntl/abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Le condizioni finanziarie accomodanti attenuano gli effetti restrittivi provenienti dal contesto globale; per la nostra economia si tratta di un'opportunità da non disperdere" Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco intervenendo alla 95sima giornata mondiale del Risparmio. "In prospettiva l'onere medio del debito resterebbe su una traiettoria discendente, riducendo lo sforzo necessario a ottenere un avanzo primario sufficiente a garantire l'equilibrio dei conti pubblici - aggiunge - Il calo degli interessi sui titoli di Stato si è già riflesso in una significativa diminuzione del costo della raccolta bancaria all'ingrosso e delle obbligazioni emesse dalle imprese; sono lievemente scesi anche i tassi di interesse sui prestiti bancari a famiglie e imprese, che rischiavano di aumentare significativamente qualora le tensioni nel mercato dei titoli pubblici non fossero rientrate nel corso dell'anno".

