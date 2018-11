Spread supera i 330 punti base, poi rallenta leggermente. Tria: "Ovviamente sono preoccupato"

Anche Piazza Affari accelera al ribasso. Continua a pesare l'incertezza in attesa del nuovo pronunciamento della Commissione europea in merito alla bozza di bilancio dell'Italia

Nuova giornata negativa per i mercati italiani. Lo spread Btp-Bund è tornato a scaldarsi, e dopo aver toccato quota 336 punti base, con il rendimento del Btp decennale oltre il 3,70%, ha rallentato leggermente a 325 punti. Per lo spread si parla dei massimi dal 2013, mentre il rendimento del decennale viaggia sui massimi a 4 anni. Un dato che allarma anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Ovviamente sono preoccupato"

Partenza in calo anche per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,42% a 18.744 punti per poi accelerare al ribasso a -1%, per i titoli delle banche cali tra il 2 e il 3%.

Mercoledì la Commissione Europea con ogni probabilità farà le prime mosse in direzione di una procedura di deficit eccessivo, con focus sull'incapacità dell'Italia di ridurre il suo debito. Lunedì Tria ha parlato in occasione della riunione straordinaria dell'Eurogruppo rimarcando che i piani dell'Italia sulla legge di bilancio non cambiano, aggiungendo che negli ultimi anni il deficit della Francia è cresciuto più di quanto abbia fatto quello dell'Italia.

Nella prima giornata di emissione il Btp Italia indicizzato all'inflazione, che offre una cedola minima dell'1,45%, ha raccolto appena 481,3 milioni di euro. Si tratta della performance peggiore dal giugno del 2012, quando le sottoscrizioni erano state pari a 218 milioni di euro nella prima giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata