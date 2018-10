Spread Btp-Bund oltre quota 330 punti base: ai massimi dal 2013

Vola oltre 330 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco dopo l'apertura di oggi, con il tasso che tocca quota 337 ai massimi dall'aprile del 2013. Il tasso del decennale italiano arriva al 3,75%. Nervosismo anche a Piazza Affari all'indomani della dura lettera con cui l'Ue ha avvisato l'Italia circa la "deviazione senza precedenti" rispetto ai vincoli di bilancio. Il Ftse Mib ha aperto in calo scivolando sotto al soglia dei 19mila punti dopo il calo di quasi il 2% della vigilia. Poi l'indice si è moderatamente ripreso e segna un calo dello 0,44% a 19.003 punti. La lettera dell'Ue invita il governo italiano a una risposta da comunicare entro lunedì altrimenti potrebbe scattare la bocciatura della manovra. Intanto alcune fonti parlamentari parlano di minaccia di dimissioni da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte oppresso da un lato da Bruxelles e dall'altro dallo scontro Luigi Di Maio-Matteo Salvini sul decreto fiscale. Tra i titoli di Piazza Affari cali superiori al 2,5% per Pirelli, -1,5% per Fca. Tra le banche Intesa Sanpaolo allunga sotto quota 2 euro conn un calo di oltre l'1%. Peggio fanno Ubi con -2,2% e banco Bpm -1,8%.

Giovedì spread a 327 in chiusura. A causa delle tensioni il differenziale tra i titoli tedeschi e italiani continua quindi a salire, dopo aver chiuso giovedì a 327 punti base. Il dato è ancora più preoccupante se si considera che l'impennata avviene mentre la Bce sta ancora comprando titoli di Stato dell'eurozona, al ritmo di 15 miliardi di euro al mese, ma si fermerà a gennaio rischiando di far lievitare i costi per il servizio del debito italiano a livelli insostenibili. Se si risale allo scorso maggio, quando Lega e M5S hanno firmato il contratto di governo, lo spread era appena a 120 punti base.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata