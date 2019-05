Possibile multa Ue all'Italia spaventa Piazza Affari. Spread verso quota 290

Secondo Bloomberg, Bruxelles si appresterebbe a comminare al nostro Paese una sanzione da 3,5 miliardi di euro. Ma Moscovici: "Ci sarà scambio di lettere, ma non prediligo la via delle 'punizioni'"

Avvio debole per Piazza Affari con banche ancora vittime del caro spread. Il Ftse Mib cede lo 0,72% a 20.216 punti. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund ha toccato in avvio i 285 punti base, non lontano dai massimi 2019 registrati nella prima parte di maggio, e continua ad allargarsi, sfiorando quota 290. Pesano sull'Italia le indiscrezioni riportate da Bloomberg, secondo cui Bruxelles si appresterebbe a sanzionare il nostro Paese con una multa da 3,5 miliardi di euro, per non aver rispettato gli impegni presi per ridurre i propri livelli di debito e deficit.

Tra i singoli titoli si conferma la debolezza delle banche, appesantite proprio dalla risalita delllo spread. Unicredit cede quasi il 2%, segue l'altra big Intesa Sanpaolo con -1,78%. Tra i finanziari arranca anche Poste con -1,2%. Tra i segni più si segnala Fca con +1% dopo l'exploit di ieri a seguito dell'annuncio della proposta di fusione alla pari con Renault.

Moscovici - In merito alla notizia diffusa da Bloomberg, il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, dichiara: "Ho in programma uno scambio di vedute con il governo italiano su misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie perché sia conforme alle regole". "È molto probabile che avremo uno scambio di lettere" con Roma, prosegue Moscovici, che tuttavia precisa: "Non prediligo le sanzioni".

Salvini - Ma sul punto Salvini torna a ripetere: "Mi auguro che non ci sia nessuno che mandi letterine". "Vi pare - aggiunge a Rtl - che in un momento storico in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50% in alcune regioni italiane, in cui dobbiamo assumere in fretta medici e infermieri, da Bruxelles qualcuno in nome di regole del passato ci chieda 3 miliardi di multa e a settembre 20 miliardi di aumento di tasse? Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate".

"Il voto di domenica ha fatto capire che bisogna rimettere al centro dell'Europa il lavoro, le famiglie e l'economia reale - ha sottolineato ancora il leghista - Tutti hanno capito che bisogna cambiare i parametri. E penso che tutti hanno chiaro che al di là delle etichette destra o sinistra bisogna mettere al centro la vita vera altrimenti restiamo schiacciati tra Cina e Usa".

