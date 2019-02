Sole 24 Ore, i giornalisti all'azienda: "Urgente azione di responsabilità contro gli ex vertici"

Le nuove accuse sugli ex vertici del Sole 24 Ore rendono "quanto mai urgente che l'azienda eserciti l'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili a tutela degli interessi del gruppo e dei lavoratori". Così i giornalisti del Sole 24 Ore in un comunicato sindacale, firmato dai comitati di redazione delle testate Sole 24 Ore, Radiocor Plus e Radio 24. Ieri la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente Benito Benedini, l'ex amministratore delegato Donatella Treu e l'ex direttore responsabile, Roberto Napoletano. I reati contestati sono false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo.

"Per la società - spiegano i giornalisti del gruppo -, il rischio è quello di dovere pagare una sanzione pecuniaria a causa della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'inchiesta riguarda i conti del 2015 del gruppo editoriale". La notizia, ricordano i cdr del gruppo editoriale, arriva a pochi giorni dalla richiesta di sanzioni amministrative, per la medesima vicenda, formulata a Consob da parte dell'Ufficio competente della stessa Commissione , con multa per l'azienda di 140 mila euro, oltre all'obbligo di rispondere in solido per le sanzioni chieste per i suoi ex vertici in caso di incapienza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata