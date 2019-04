Sole 24 Ore, depositate liste per il rinnovo del cda: conferma per Garrone

In vista dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 aprile, sono pervenute al Sole 24 Ore le liste di candidati alla carica di amministratore e sindaco. Confermati nella lista di maggioranza di Confindustria il presidente, Edoardo Garrone, l'a.d., Giuseppe Cerbone, e il vicepresidente, Carlo Robiglio. Entrano tre donne nella lista di maggioranza: Elena Nembrini, Vanja Romano e Brunori Francesca, oltre che Maurizio Stirpe.

La lista presentata da Confindustria, che detiene il 61,55% del capitale sociale con diritto di voto, è composta dai seguenti nomi: Garrone Edoardo; Micucci Patrizia Elvira; Nembrini Elena; Romano Vanja; Panucci Marcella; Cerbone Giuseppe; Gay Marco; Robiglio Carlo; Stirpe Maurizio; Vaccarono Fabio Domenico; Brunori Francesca. Micucci, Nembrini, Romano, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Ha inoltre presentato una lista il socio Banor Sicav, che possiede il 2,29% del capitale con diritto di voto, da cui risultano: Nolasco Salvatore Maria; Doro Anna. Entrambi i candidati hanno dichiarato il requisito di indipendenza.

Per il rinnovo del Collegio dei sindaci, Confindustria ha presentato la seguente lista: Coppola Paola (sindaco effettivo); Pellone Francesco (sindaco effettivo); Andreoli Cecilia (sindaco supplente). Banor Sicav, invece, ha depositato come nomi per la carica di sindaci: Libroia Pellegrino (sindaco effettivo); Pedretti Alessandro (sindaco supplente).



