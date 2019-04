Sole 24 Ore, assemblea approva azione responsabilità per ex vertici

L'assemblea dei soci del Sole 24 Ore ha votato a favore delle proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex presidente Benito Benedini, dell'ex amministratore delegato Donatella Treu e dell'ex direttore editoriale Roberto Napoletano. La proposta, formulata dopo una attività istruttoria svolta dalle strutture interne della società, è passata col 99,29% dei voti a favore, nessun contrario e uno 0,47% di astenuti. Era rappresentato in sala il 66,8% del capitale.

In particolare, come indicato nella relazione illustrativa redatta per l'assemblea dei soci, la proposta fa riferimento a "pratiche commerciali e di reporting dirette a incrementare artificiosamente i dati relativi alla diffusione del quotidiano", all'operazione di cessione del ramo d'azienda "Business media" e a quella di cessione della cosiddetta "rotativa" di Bologna. A favore dell'azione, i cdr del Sole 24 Ore e di Radiocor Plus, i cui rappresentanti sono intervenuti in assemblea per definire rispettivamente l'azione stessa "giusta, opportuna e anche conveniente" e il voto favorevole "doveroso".

In merito ai punti oggetto dell'istruttoria, precisa la relazione, l'azione di responsabilità sarà avviata per Treu riguardo a tutti e tre, per Benedini solo riguardo all'operazione Business Media e per Napoletano, quale "amministratore di fatto" del Sole 24 Ore, solo riguardo alle pratiche commerciali e di reporting.

