Sole 24 Ore, Abete si dimette dal cda del gruppo editoriale

La decisione motivata dalla "concomitanza di una pluralità di funzioni di amministrazione in varie aziende che non sono più valutate temporalmente compatibili con la funzione di Presidente della Bnl"

Luigi Abete si dimette dal consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore. Il gruppo editoriale ha reso nota l'uscita del consigliere con un comunicato pubblicato nella tarda serata di ieri. Le dimissioni di Abete, si legge nel comunicato, hanno decorrenza immediata e sono motivate dalla "concomitanza di una pluralità di funzioni di amministrazione in varie aziende che non sono più valutate temporalmente compatibili con la funzione di Presidente della Bnl". La società "ringrazia il dott. Abete per il prezioso contributo profuso in questi anni".

Il gruppo Sole 24 Ore ha ricevuto nei giorni scorsi una multa dalla Consob per irregolarità su bilanci passati, mentre la la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente Benito Benedini, l'ex amministratore delegato Donatella Treu e l'ex direttore responsabile, Roberto Napoletano. I reati contestati sono false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo.



