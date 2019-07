Snapchat balza a Wall Street del 12%, aumentano utenti in II trim.

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Apre a Wall Street in forte rialzo Snap, la società madre di Snapchat, che segna un incremento del 12,07% a 16,62 dollari dopo i conti diffusi ieri a mercati chiusi. Snapchat è stato il primo social network a pubblicare i conti del secondo trimestre, chiusi con un numero di utenti attivi aumentato di 13 milioni a 203 milioni. Gli analisti si aspettavano quota 192 milioni, mentre un anno prima gli utenti attivi erano 188 milioni. Nel periodo aprile e giugno 2019, inoltre i ricavi sono aumentati del 48% annuo a 388 milioni di dollari, più del consensus. Nononstante la crescita, la società è ancora in perdita. Nel secondo trimestre il rosso è stato di 255 milioni di dollari, o 19 centesimi per azione, a fronte di 353 milioni, o 27 centesimi per azione, dello stesso trimestre del 2018.

