Snam, utile 9 mesi +9,3% a 867 mln, ricavi +4,3%

di lal

Milano, 14 nov. (LaPresse) - Snam ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile netto di 867 milioni di euro, in aumento del 9,3% rispetto a 793 milioni dello stesso periodo di un anno prima, con ricavi totali a 1,954 miliardi, in crescita del 4,3%. Lo si legge in una nota. Il cda ha annunciato anche un acconto sul dividendo di 0,095 euro per azione.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata