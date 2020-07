Snam chiude I semestre in linea con 2019: utile a 578 mln

di fct

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Snam ha chiuso il primo semestre del 2020 in linea con i risultati dello scorso anno. L'utile netto adjusted si attesta a 578 milioni di euro, in linea con il primo semestre del 2019, quando era pari a 581 milioni. Lo riferisce una nota, spiegando che i ricavi ammontano a 1,346 miliardi, in aumento del 3,3% su base annua. L'Ebitda adjusted si attesta a 1,107 miliardi, mentre l'indebitamento finanziario netto è pari a 12,88 miliardi.

(Segue)

