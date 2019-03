Sbloccacantieri, bozza: Nessun condono e soglia a 350mila euro

di ddn/npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Nella bozza del decreto legge sullo sbloccacantieri non c'è alcun riferimento a condoni. Nel provvedimento, che dovrebbe approdare in Cdm domani, non è prevista neanche l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto. Tra le novità invece l'innalzamento della soglia per l'affidamento di lavori con procedura negoziata, da 150mila a 350mila euro.

