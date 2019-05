Sblocca cantieri, Cna: Non risolve, interventi mirati non sempre idonei

di ntl/npf

Roma, 6 mag. (LaPresse) - "Al di là dell'enfasi nominalistica, non scioglie i nodi sulla regolamentazione della materia, limitandosi ad interventi mirati, non sempre idonei a conferire un nuovo e più appropriato assetto alla disciplina degli appalti. Per di più, su alcuni aspetti molto delicati per le piccole imprese si introducono modifiche di carattere peggiorativo, su tutte il ripristino a 40 mila euro dell'affidamento diretto e l'incremento al 50 per cento della possibilità di subappaltare.". Così la Cna in audizione in Senato davanti alle commissioni Lavori Pubblici e Ambiente sul decreto sblocca cantieri.

