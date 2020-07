Sangalli: Serve politica fiscale più coraggiosa per ripresa consumi

di fct

Milano, 17 lug. (LaPresse) - "C'è volontà di ripartire grazie al coraggio degli imprenditori che si mettono in gioco anche in condizioni di grande incertezza. Ma le perdite di fatturato e reddito sono ingenti, soprattutto per la filiera turistica, i trasporti e l'intrattenimento". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta la congiuntura dell'ufficio studi della confederazione diffusa oggi. "E' necessario incentivare la ripresa dei consumi attraverso una politica fiscale più coraggiosa, strada obbligata per ridare ossigeno alle imprese e salvare l'occupazione", aggiunge Sangalli.

