Sangalli: Rimbalzo non sufficiente per recupero perdite crisi Covid

di fct

Milano, 16 set. (LaPresse) - "Per il terzo trimestre ci attendiamo un forte rimbalzo statistico ma non ancora sufficiente per recuperare le perdite provocate dalla crisi Covid". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta la congiuntura dell'ufficio studi della Confederazione diffusa oggi. "Nel 2020, infatti - ricorda Sangalli - si prevede una caduta del Pil di oltre 9 punti percentuali. Per rafforzare la crescita è necessario utilizzare tutte le risorse europee e superare i problemi strutturali del Paese senza dimenticare che la riforma fiscale, mai avviata, rimane una priorità”.

