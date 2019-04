Samsung, nel I trimestre utile operativo crolla del 60,4%

di lal

Seul (Corea del Sud), 5 apr. (LaPresse/AFP) - Samsung Electronics, il più grande produttore mondiale di chip per smartphone, ha registrato un crollo dell'utile operativo del 60,4% a "circa 6.200 miliardi di won", nel primo trimestre del 2019. Il gruppo lancia il profit warning annunciando conti preliminari "in mezzo alla domanda debole per il settore della memoria, per cui è previsto un calo dei prezzi per i prodotti firmati". Anche le vendite, tra gennaio e marzo, risultano in calo a circa 52.000 miliardi di won, pari a una flessione del 14%. Samsung Electronics è il più grande conglomerato finanziario della Corea del Sud, fondamentale per la salute economica dell'undicesima economia mondiale. "La società cercherà di migliorare la competitività dei costi attraverso un'efficace gestione delle risorse", commenta Samsung, aggiungendo che l'intenzione è inoltre quella di "migliorare nel contempo la qualità dei prodotti nel breve termine". Samsung ha lanciato anche la versione 5G del suo smartphone Galaxy S10.

