Samsung, contratto da 6,6 mld dollari con Verizon per sviluppo 5G

di fct

Seul (Corea del Sud), 8 set. (LaPresse/AP) - Samsung Electronics svilupperà l'infrastruttura di rete 5G per Verizon Communications nell'ambito di un accordo da 6,65 miliardi di dollari. Il contratto è valido fino al 2025. Samsung ha già sviluppato sistemi 5G limitati per Verizon e la società si è detta entusiasta di espandere la relazione. Samsung "ha dimostrato il proprio impegno a collaborare con noi per promuovere l'innovazione nel 5G", ha affermato Verizon - con sede a New York - in una nota. "Siamo entusiasti di espandere il nostro rapporto con loro e di beneficiare di un accordo strategico a lungo termine.", ha aggiunto Per Samsung la partnership ampliata con Verizon consentirà alle aziende di "spingere i confini dell'innovazione 5G per migliorare le esperienze mobili per i clienti di Verizon. Siamo entusiasti di continuare a fornire tecnologie di rete rivoluzionarie che amplieranno ciò che è possibile attraverso il 5G", ha affermato la società in una nota.

