Salvini contro il Mef: "I burocrati partoriscano i decreti per i truffati delle banche"

"Sto aspettando come tanti italiani truffati. Noi abbiamo messo i soldi la burocrazia del Mef partorisca questi decreti attuativi perché la gente ha fretta". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un evento a Confcooperative a Roma. "I mutui non aspettano, le tasse non aspettano, quindi facciano in fretta", aggiunge.

