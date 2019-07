Salini Impregilo, Salini: Entro lunedì si chiude su Progetto Italia

di lal/taw

Milano, 12 lug. (LaPresse) - "Entro lunedì si dovrebbe chiudere, stiamo lavorando in questa direzione". Così l'amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini, a margine dell'assemblea dell'Abi a Milano su 'Progetto Italia'. A proposito delle preoccupazione espresse dall'Ance su un forte polo aggregatore delle costruzioni, Salini afferma: "Capisco le preoccupazioni, ma l'importante è arrivare a un progetto che serva a tutti e che consenta di rimettere in piedi il Paese". In merito all'eventuale partecipazione di controllo della nuova società, "non è questo il tema: i dettagli devono ancora messi a punto".

