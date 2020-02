Saipem, torna utile nel 2019 a 12 mln, ricavi salgono a 9,1 mld

di lal

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Saipem chiude il 2019 con un utile netto di 12 milioni di euro, a fronte della perdita di 472 milioni dell'esercizio precedente, e ricavi per 9,1 miliardi, in aumento da 8,5 miliardi del 2018. Lo riferisce una nota. Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,01 euro per azione ordinaria e di risparmio.

(Segue)

