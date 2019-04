Saipem, torna utile I trimestre a 21 mln, ricavi salgono a 2,1 mld

Milano, 18 apr. (LaPresse) - Saipem ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un risultato netto di 21 milioni di euro, a fronte della perdita per 2 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e ricavi in aumento a 2.156 milioni, da 1.915 milioni di un anno prima, spinti dai solidi risultati della divisione Engineering & Construction Offshore grazie a buone performance operative. Lo comunica una nota. Il gruppo fa notare la "significativa" acquisizione di nuovi ordini, con 2.517 milioni di euro di ordinativi in più a fronte di 1.023 milioni del primo trimestre del 2018.

