Saipem, perdita nei 9 mesi 357 milioni, ricavi per 6,098 miliardi

di vsc

Milano, 24 ott. (LaPresse) - Nei primi nove mesi dell'anno Saipem ha realizzato una perdita di 357 milioni di euro, al netto di svalutazioni e oneri per riorganizzazione per un totale di 374 milioni di euro. Il dato si confronta con i 57 milioni di euro di perdita dello stesso periodo del 2017, al netto di svalutazioni, oneri per riorganizzazione e chiusura contenzioso fiscale per 208 milioni di euro. Lo rende noto la società, il cui cda ha approvato ieri il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre. I ricavi si sono attestati a 6,098 miliardi di euro, in calo dai 6,873 miliardi dei primi nove mesi dell'anno precedente. L'Ebitda è di 642 milioni di euro, quando un anno fa era pari a 737 milioni. Il debito netto è di 1,27 miliardi, in diminuzione dagli 1,296 miliardi al 31 dicembre.

Crescono infine gli ordini: nei nove mesi ne sono stati acquisiti di nuovi per 6,121 miliardi (la performance dell'anno prima era stata di 4,617 miliardi), col portafogli residuo che si attesta ora a 12,456 miliardi (al 31 dicembre il dato era pari a 12,392 miliardi).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata