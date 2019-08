Saipem, ingresso con quota lavori 2,2 mld in jv per Arctic Lng2-2-

di vsc

Milano, 2 ago. (LaPresse) - "Il coinvolgimento nei lavori per la realizzazione delle tre linee del progetto Arctic Lng2, che segue l'acquisizione del contratto relativo alle gravity based structures con lo stesso cliente e la recente acquisizione del progetto Lng in Mozambico per il cliente Anadarko, conferma la validità della scelta strategica di Saipem di consolidare la leadership nell'intera catena del valore del gas naturale", commenta l'amministratore delegato Stefano Cao.

