Saipem, ingresso con quota lavori 2,2 mld in jv per Arctic Lng2

di vsc

Milano, 2 ago. (LaPresse) - - Saipem ha sottoscritto un accordo con Technip France e Nipigaspererabotka per partecipare alla joint venture per la realizzazione del progetto Arctic Lng2. Il progetto, precisa una nota, è stato assegnato dalla società Arctic Lng2, composta da Novatek (60%) ed Ekropromstroy (40%) e prevede l'ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento di materiali, la costruzione, la messa in esercizio e l'avviamento di tre linee di gas naturale liquefatto, ciascuna con una capacità di circa 6,6 milioni di tonnellate per anno, che verranno installate su piattaforme a gravità in cemento, oggetto di un altro contratto che Saipem sta attualmente realizzando e comunicato il 19 dicembre scorso. Il contratto sarà eseguito su base lump sum e rimborsabile. Saipem ha acquisito una quota lavori per un valore di circa 2,2 miliardi di euro.

(Segue)

