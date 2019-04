S&P lascia fermo rating Italia a 'BBB', outlook 'negativo'

di lal

Milano, 26 apr. (LaPresse) - Standard and Poor's non cambia il giudizio sull'Italia e lascia invariato il rating a 'BBB'. Non cambia nemmeno l'outlook, che resta 'negativo'. Lo annuncia una nota.

