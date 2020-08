S&P: Conferma 'BB-' per Atlantia e Autostrade, outlook a Geveloping

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "L'agenzia di rating Standard & Poor's, in relazione ai recenti sviluppi comunicati a valle del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2020, nel riconfermare il merito di credito 'BB-' di Atlantia e Autostrade per l'Italia ha posto l'outlook a Developing (da Credit Watch Negative)". È quanto si legge in una nota.

