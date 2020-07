Rustichelli (Antitrust): Da paradisi fiscali Ue danni ad altri Stati

di fct

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area euro, che attuano pratiche fiscali aggressive che danneggiano le economie degli altri Stati membri e che, anche grazie a queste pratiche, registrano elevatissimi tassi di crescita". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, in audizione alla Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera. "Alcune ricerche - ha aggiunto Rustichelli - stimano che, a causa della concorrenza fiscale sleale a livello europeo, il fisco italiano perde la possibilità di tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti: 11 miliardi di profitti vengono spostati in Lussemburgo, oltre 6 miliardi in Irlanda, 3,5 miliardi in Olanda e oltre 2 miliardi in Belgio.

Ciò comporta un danno per l'Italia che può essere stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata