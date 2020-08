Roma passa al gruppo Friedkin: accordo per 591 mln

di fct

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Cambio di proprietà per la Roma. As Roma, azionista di maggioranza del club calcistico, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group ai sensi del quale, tra le altre cose, As Roma Spv cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al club. Lo riferisce una nota. L'operazione è valutata in circa 591 milioni di euro.

