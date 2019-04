riforme, Gurria: A Italia serve piano pluriennale

di ntl/npf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - ""Il Paese, però, continua ad affrontare significativi problemi in campo economico e sociale" e "per risolverli è necessario adottare una serie di riforme pluriennali per favorire una crescita più solida e inclusiva e ripristinare la fiducia nella capacità di riforma" .Così il segretario generale Ocse Angel Gurria in conferenza stampa al Mef.

