Revisione del deficit, lo spread scende a 280 poi risale in area 300

Altalena dei mercati. Luigi Di Maio spegne gli entusiasmi sulla possibilità di una correzione degli obiettivi di deficit per il 2020 e il 2021. Il vicepremier, intervenendo mattina alla Camera, ha affermato che il rapporto deficit/Pil indicato nella Nota di aggiornamento al Def rimarrà fissato nel triennio a 2,4% sia per il 2019 che per i due anni successivi, smentendo quanto dichiarato dall'altro vicepremier: "L'abbiamo sempre detto, l'anno prossimo debito e deficit scenderanno".

Di Maio ha voluto precisare: "Se scende è perché accelera la crescita e nei prossimi anni potremo fare tagli sugli sprechi che andranno a regime, non certo per il taglio alle misure sociali, ai rimborsi ai truffati delle banche". E ha aggiunto: "Se nel 2020 e nel 2021 con crescita, clausola di salvaguardia e taglio agli sprechi si abbassa il deficit, noi siamo ancora più contenti". Parole che hanno frenato l'ipotesi circolata sulla stampa circa un obiettivo di deficit al 2,2% nel 2020 e al 2% nel 2021. Lo spread è ritornato in area 300 pb dopo il deciso ritracciamento in avvio di giornta sotto 290 pb

