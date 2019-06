Renault, accordo con Nissan per rappresentanza nella governance

di vsc

Parigi (Francia), 20 giu. (LaPresse/AFP) - Renault ha raggiunto un accordo su Nissan per quanto riguarda la propria rappresentanza nella nuova governance del partner giapponese. Lo ha annunciato la casa francese in un comunicato. L'accordo apre la strada a un voto positivo da parte della stessa Renault sulla nuova governance nell'assemblea degli azionisti di Nissan prevista per il 25 giugno. Il costruttore transalpino è il maggiore azionista di Nissan con il 43% del capitale.

