Regno Unito, disoccupazione sale al 4,1%: +62 mila senza lavoro

di fct

Milano, 15 set. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito sale al 4,1% nei tre mesi che vanno da maggio a luglio 2020. Si tratta di 0,3 punti percentuali in più su base annua e 0,2 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente. Lo riferiscono i dati dell'istituto nazionale di statistica, spiegando che nel periodo il numero di disoccupati sale a 1,40 milioni di persone, 104.000 in più rispetto all'anno precedente e 62.000 in più rispetto al trimestre precedente.

