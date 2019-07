Regione Piemonte, accordo con Intesa Sanpaolo e sindacati per anticipo Cassa integrazione

Un accordo per anticipare le indennità di Cassa integrazione straordinaria alle lavoratrici e ai lavoratori residenti in Piemonte. È quanto firmato dalla Regione, Intesa Sanpaolo e sindacati Cgil, Cisl e Uil. A sottoscrivere il documento il presidente piemontese, Alberto Cirio, con l’assessora al Lavoro, Elena Chiorino, la direttrice regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, Cristina Balbo, oltre ai rappresentanti sindacali delle segreterie del Piemonte. L’obiettivo è dare una risposta immediata allo stato di difficoltà che viene a crearsi in attesa dell’erogazione delle indennità da parte dell’Inps. L’anticipo è richiedibile in caso di Cassa integrazione straordinaria, per contratti di solidarietà e nei periodi di fruizione del Fondo di integrazione salariale.